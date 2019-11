Empresas pagarán, como mínimo, $6500 mensuales a trabajadores

Ciudad de México.- A partir de este 1 de diciembre, 100 empresas pagarán, como mínimo, un salario de 6 mil 500 pesos brutos mensuales más prestaciones a sus colaboradores de ingresos más bajos, informó Arturo Zapata Guizar, presidente ejecutivo de Corporativo Zapata.



"Hemos firmado la iniciativa que hemos llamado Ingreso por el Bienestar, y que consiste en garantizar que a partir del primero de diciembre de 2019 ninguno de sus colaboradores perciba un ingreso inferior de 6 mil 500 pesos brutos mensuales, más prestaciones.



"La pobreza en México es un reto que deben enfrentar de la mano empresa y gobierno. Estamos convencidos de que siendo las empresas la fuente principal de generación de riqueza y bienestar en el país, a través de la generación de empleo como de los impuestos que generan, podemos aportar más en el terreno del combate a la pobreza”, explicó Zapata Guizar.



El proyecto del grupo que se denominó Empresas por el Bienestar fue presentado este miércoles, en el Club de Industriales de la Ciudad de México.



Acompañaron a Zapata Guizar, Alberto Gómez Alcalá, director corporativo de Asuntos Institucionales, Comunicación e Investigación Económica de Citibanamex; Horacio Fernández Castillo, presidente ejecutivo de Empresas Tajín, y Armando Santacruz Gonzales, director general de Grupo Pochteca.



Zapata Guizar indicó que esta medida no generará efectos inflacionarios, debido a que no se reflejará en los precios de sus productos.



"Nos estamos comprometiendo en que esto no tenga efectos en el incremento de precios, estas 100 empresas que estamos adoptando esta iniciativa no vamos a reflejar en absoluto esto en un incremento de precios, por lo tanto, no tiene ese efecto inflacionario.



"En este contexto, sentimos que hoy se dan las condiciones para que podamos hacer esto, es algo que anhelamos desde hace muchos años, pero ahora podemos hacer esta propuesta”, dijo Zapata Guizar.



Se explicó que esta medida colocará a las familias en donde trabajen 1.7 personas en ingresos superiores a los 11 mil 292 pesos, para superar el umbral de ingresos bajos que establece el CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social).



Las empresas participantes reunirán la información para, en próximas fechas, establecer una cifra de personas y familias beneficiadas con estas medidas, además de que se invitará a más empresarios a participar, ya que es de manera voluntaria.