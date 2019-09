En 2020 concluirá reconstrucción por sismos: AMLO

Ciudad de México.- En su conferencia de prensa matutina de hoy miércoles desde Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no habrá impunidad contra quienes cometieron fraudes en la construcción de inmuebles que resultaron afectados tras los sismos del 2017.



AMLO señaló que "ya no se protege a nadie" y no habrá impunidad. "Todo se va a concluir, es el compromiso que hemos hecho, terminar completamente 100% con el programa (…) Se calcula que para fines de este año vamos a tener un avance del 40%. Estamos pensando que para finales del año próximo va a estar terminado el programa con todas sus vertientes, lo que tiene que ver con la vivienda, educación, salud, infraestructura y los espacios históricos”.



“En algunos casos va a llevar más tiempo como en el hospital del Seguro de Puebla que esta inservible y que hay que construirlo de nuevo, eso lleva más tiempo y por la especialidad que requiere el trabajo de reconstrucción de templos y otros edificios históricos también, porque no es solo albañilería, es un trabajo artesanal, artístico, de reconstrucción que lleva mucho tiempo”, añadió.



Detalló: “Pero en general que el año próximo se concluye la reconstrucción (…) No hay ninguna limitante presupuestal, todo lo que se requiera y se va a dar respuesta a la demanda Esta incluido en nuestras prioridades de gobierno y constantemente se está revisando”.



Así mismo, el titular del Programa Nacional de Reconstrucción, David Cervantes, aseguró que el avance de lo reconstruido a nivel nacional es de 30 por ciento, respecto a lo estimado para 2019.



Añadió que se está dando prioridad a los inmuebles con daño total, de los cuales en 41 por ciento habitan adultos mayores. Indicó que para el presupuesto 2019 se tienen estimadas 46 mil 119 acciones programadas en el tema de la reconstrucción.



Agregó que Puebla recibió 150 millones de pesos; Chiapas, 125 millones de pesos, y Ciudad de México, cuatro mil millones de pesos.



Adelantó que a finales de año habrá un avance de 41 por ciento en viviendas dañadas.



"Pensamos que el próximo año podríamos concluir el grueso de reconstrucción; pero hay otros, como los templos, que llevarán más tiempo, igual que grandes hospitales que concluiremos en 2021", declaró.