En Argentina votaron hasta el papa Francisco y el Joker

@C5N La Cabala del PJ y los Fernandez artifice de la operacion Volver se Prepara para ir a acompañar a Alberto a emitir su Voto...Feliz!!! pic.twitter.com/Gf0YAjDZvj — Papa Francisco (@Pontifan) 27 de octubre de 2019

Si yo hubiera sido el presidente de mesa de la escuela de Lanús donde votó el Guasón, cuando empieza a reírse, tendría un cagazo insuperable que me boletee. pic.twitter.com/FjkHTkgmHT — Ale Mellincovsky (@bienbohemio) 27 de octubre de 2019

Lasson una verdadera fiesta y por eso no es extraño que durante la jornada puedan verse personajes de lo más variados. En esta oportunidad, un doble del Papa Franscisco y un falso Guasón se robaron la atención este domingo de elecciones.La llegada del candidato del Frente de Todosa su lugar de votación, en la mañana del domingo, no pasó inadvertida. Varios simpatizantes se dieron cita en las afueras de la sede de la Universidad Católica, en el barrio porteño de Puerto Madero, para darle apoyo y escoltarlo hacia el ingreso al circuito.Además de un simpatizante que no dejaba de lanzar rosas al paso del candidato, entre quienes recibieron al presidenciable se encontraba elPor supuesto, no era el verdadero líder de la Iglesia Católica sino un imitador que, fanático de Fernández, lo ha acompañado en varios momentos de la campaña.En Lanús, una ciudad en el sur de la provincia de Buenos Aires, el que sorprendió a los funcionarios electorales fue. Un vídeo difundido en redes sociales da cuenta de cómo el malvado del cómic de Batman y, en medio del éxito de laque retrata su historia, se presentó a ejercer su derecho cívico.