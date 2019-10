En carta, Robles pide a Gertz ‘no intentar retenerme ilegalmente’

“Por si fuera poco, esa casa la conoce y ha estado en el ella el hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Para darle un ejemplo más reciente, estuvieron a principios de este año, servidores públicos de la Secretaría de la Función Pública para hacerme una notificación”, mencionó Robles.



Hola. Soy @Mariana_Moguel y a través de las redes de mi mamá les quiero compartir copia de una carta que esta mañana le envía @Rosario_Robles_ al titular de la @FGRMexico Alejandro Gertz Manero pic.twitter.com/NO7mSENL8i — Rosario Robles (@Rosario_Robles_) October 22, 2019

“Entonces, quien mintió fue el MP y eso creo que debiera preocuparle, sobre todo si hablamos de transformación del país”, se lee en la misiva.



“Yo por lo pronto acudiré a la audiencia aún a sabiendas de que el juez tiene un interés personal pero que los argumentos del magistrado Paredes Calderón son contundentes y letra sagrada para los que creemos en un Estado de Derecho y en los derechos que como la libertad personal y la presunción de inocencia son protegidos por nuestra Carta Magna”, concluye la misiva.



La exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, envió desde el penal de Santa Martha Acatitla una carta escrita con su puño y letra al titular la Fiscalía General de Republica (FGR), Alejandro Gertz Manero, en la queen prisión “inventado otros delitos”.La misiva,sociales por la hija de la exfuncionaria, Mariana Moguel Robles, enlista cinco consideraciones a raíz de las recientes declaraciones de Gertz Manero, en las pidió no se le otorgue la libertad a la acusada.En la primera de ellas, Robles reitera que han existido irregularidades en su caso y recuerda que “vivimos en un país libre en el que entiendo hasta ahora la libertad de expresión es una garantía establecida en nuestra Constitución”.Como segunda consideración, la exfuncionaria acusada de corrupción afirmó que “jamás he mentido sobre mi domicilio” y destacó que con documentos fehacientes y testimonios ha acreditado que vive en Los Reyes, Coyoacán.La carta, de tres hojas de extensión, sigue con un tercer punto, en el que la exfuncionaria mencionó que posiblemente Gertz Manero desconoce que quien hizo una alusión a otra licencia de manejo fue el Ministerio Público, y rememoró que los propios medios de comunicación demostraron que la licencia era apócrifa.En el siguiente punto, Robles habla respecto al magistrado Ricardo Paredes Calderón, quien expuso claramente que existe la violación a sus derechos humanos, por lo que pidió la reposición de la audiencia, “pues se vulneró mi liberada personal”.Ante ello, la imputada cuestiona al fiscal con las siguientes preguntas: ¿quién actuó dolosamente y fuera de la legalidad?, ¿quién mintió y debería ser castigado por ello?, ¿acaso no fue el MP?, ¿un MP que habla de una prueba que demuestra según esto otro domicilio y que es evidentemente falsa puede hacerlo?En el último punto de la carta, Robles recordó que el MP se quedó callado y ocultó deliberadamente que el juez Delgadillo Padierna “estaba impedido a conocer mi causa por su parentesco con una persona que se dice mi adversaria. ¿Es algo que a usted le parece correcto?”.Tras mencionar que anexa toda la documentación necesaria, Robles señaló: “Espero que prevalezca la justica y no se intente retenerme ilegalmente inventando otros delitos".De acuerdo con el equipo legal de Rosario Robles, a las 16:00 horas de este martes se realizará la nueva audiencia en la que se definirá si continúa en prisión o es liberada para proseguir su proceso en libertad.