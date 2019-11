En este pueblo encuentran bolsas de dinero en la calle y nadie sabe por qué

"El dinero casi siempre se compone de 2.000 libras (casi 2.600 dólares), siempre se encuentra en un paquete de billetes de 20 libras y siempre se deja a la vista, aunque en diferentes lugares de la aldea", relató la Policía.

"Creo que es alguien que está tratando de hacer algo agradable, tal vez alguien que ha vivido en la aldea toda su vida y no tiene familia. Un misterioso Santa Claus de Blackhall", señaló otra mujer.

La Policía del condado británico de Durham reveló quepor un total de 26.000 libras esterlinas (más de 33.500 dólares), los cuales fueron hallados en lugares aleatorios de la aldea, y todavía se desconoce quién es el responsable, publica RT Los agentes recibieron el último paquete, que contenía 100 billetes de 20 libras, este 18 de noviembre.entregado a la Policía este año y, como siempre, no está claro quién y para qué lo dejó en las calles de Blackhall Colliery.El caso trae de cabeza a los investigadores, quienes llevaron a cabo numerosas entrevistas con ciudadanos,en busca de huellas dactilares, pero no consiguieron encontrar nada.Por su parte, el detective John Forster sugirió queEl oficial además agradeció a "los residentes que han demostrado un increíble espíritu de comunidad al entregar el dinero" a la Policía. "Las circunstancias siguen siendo un misterio, por lo que agradeceríamos cualquier información que nos ayude a llegar al fondo de estos incidentes aleatorios", agregó Forster.A su vez, se informó que, una teoría que no fue confirmada por el detective.Mientras tanto, los residentes de Blackhall Colliery. "Podría ser uno de estos millonarios secretos que quiere hacer el bien a la gente", dijo una anciana de 88 años.