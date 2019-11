En familia: 59 casos de parientes en la Suprema Corte

Te invitamos a consultar los Informes Individuales de Auditoría correspondientes a la #fiscalizaciónde la #CuentaPública 2018 (Segunda Entrega).



detectó al interior de lade personal con relación de parentesco, así como irregularidades en gastos de telefonía celular, internet y viáticos durante la gestión de Luis María Aguilar.De acuerdo con la segunda entrega de la, al revisar una muestra de, se encontró que el año pasado hubo 59 casos de trabajadores que tienen familiaridad en segundo grado (hermanos), trabajando en la Corte, de los cuales, 10 se encuentran en la misma área.Sin embargo, laque la normativa vigente no establece como requisito de ingreso informar si se cuenta con algún familiar que labore en el organismo, ni “que deba requerirse a los servidores públicos en activo una declaración sobre si tienen familiares laborando en algún órgano o área de ese máximo tribunal” se destaca en el informe.No obstante, ante los señalamientos del órgano fiscalizador, lase comprometió a realizar una “adecuación a la normativa interna a efecto de que se incluya una disposición en la que se solicite una declaratoria para todo el personal de nuevo ingreso y reingreso de no conflicto de interés relativa a la existencia o no de alguna relación civil o familiar por consanguinidad hasta el cuarto grado, y para que en lo subsecuente no se contrate dentro de una misma área a personas que guarden algún parentesco”.Latambién señaló la adjudicación directa, por considerarse contrataciones especiales, de los servicios de telefonía celular e Internet por un monto de dos mil 300 millones de pesos, no obstante que dentro del mercado existen más proveedores que prestan dicho servicio para asegurar las mejores condiciones.Finalmente, detectó tres casos en los que se realizaron reservación de hospedaje por, las cuales fueron canceladas antes de su realización, por lo que latuvo que absorber el monto de la citada reservación.Sin embargo, no se anexaron a las solicitudes de cancelación las justificaciones correspondientes que acreditaran que dichas cancelaciones obedecieron a necesidades del servicio, caso fortuito o de fuerza mayor, como lo establece su normativa interna.Entregan reporte en. El titular de la ASF,, entregó a lael segundo paquete de 668 informes individuales correspondientes a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2018, en el que destacan que hay 933 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria.El informe, entregado a la Comisión de Vigilancia de la ASF, destacó que 431 auditorías, derivaron además en 988 pliegos de observaciones, mil 957 recomendaciones, 42 solicitudes de aclaración y 81 promociones de comprobación fiscal. En total, entregó 668 informes individuales, de 431 auditorías de cumplimiento financiero, 66 de desempeño y 171 que involucran ambos tipos de enfoques.