En la piel de Lupe Esparza; Bronco, la serie

“La gente le tiene mucho cariño y él tiene mucha influencia en la cultura mexicana, por eso es una responsabilidad enorme y siempre es un honor hacer este tipo de personajes que son muy divertidos, pero también difíciles”, explicó Alberti.

Por: Gibrán ValdezLuego de una participación que causó revuelo en la producciónendel director galéspor las escenas de erotismo homosexual, el actor mexicano Luis Alberti da un giro en su carrera al interpretar a Lupe Esparza en la bioserie del grupo Bronco que se transmite los martes a las 22:30 por la pantalla de TNT.El histrión mexicano habla en exclusiva para Zócalo sobre este papel protagónico en el que da vida al líder de la banda, personaje icónico que se ha convertido en un ídolo de la cultura popular mexicana.El actor nominado al Ariel en 2015 en la categoría de Mejor Coactuación Masculina por su trabajo en Carmín Tropical (2014), destacó que Lupe Esparza es una persona con un carisma, una personalidad y unas formas muy particulares e inconfundibles, por lo que el reto fue mostrar una interpretación auténtica del cantautor.“Tuvimos poco tiempo para apropiar todo lo que son cada uno de los integrantes, fueron tres semanas y media para conocer el instrumento, las canciones, estudiar los guiones, las escenas, las estructuras, las formas de caminar, bailar, hablar, cantar, fueron muchas cosas que coordinar, trabajar y pulir”, enfatizó Luis.Aunque desde pequeño conocía a la agrupación, Luis resaltó que pudo captar la esencia de Esparza a través de sus composiciones, gracias a que en las letras reconoció los rasgos de su ser.“Para la caracterización estudié mucho la manera de ser deen todos los sentidos: sicológico, emocional, actitud, carisma, sus formas, y agarré muchos elementos que me parecían claves”, detalló y comentó que previo al rodaje tuvo la oportunidad de hablar por un par de horas con el compositor deUna producción de corte aspiracional, así define Luis Alberti la bioserie Bronco, ya que muestra la historia de gente mexicana que surge en donde no hay oportunidades, pero su valor, talento, fe y pasión por la música los llevó hasta lo más alto de la música regional, superando las fronteras nacionales.“Son personas que logran alcanzar sus objetivos pese a la discriminación, pese a que las puertas siempre se cerraban, me parece que es una historia que define muy bien al mexicano que trabaja y se esfuerza, y en la que se pueden ver reflejados miles de mexicanos muy talentosos”, argumentó el histrión.Asimismo, expresó que en esta producción la audiencia puede tomar un descanso de los dramas causados por el narcotráfico, la política, el crimen y la corrupción, gracias a que la bioserie se construyó a partir de una historia muy blanca en la que no existen esos nexos, pues se trata de personas constructivas que luchan por alcanzar sus sueños y que lo consiguen, transformándose en un fenómeno internacional.“Otro mensaje que deja la bioserie y que es algo que define muchísimo la historia de Bronco, es que todo da frutos siempre que trabajes para conseguir lo que sueñas”, señaló el actor mexicano y con esto hizo una analogía con su carrera, pues se considera un profesional con suerte por los personajes tan significativos que ha interpretado.“Retratan los lugares más profundos de México, en este caso soy protagonista de un indígena que llega a ser un ídolo en el país, y consigue mucha fama y mucho éxito, he tenido esa suerte de tener ese tipo de personajes que para mí son muy significativos y me hacen sentir muy realizado”, finalizó.