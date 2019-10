En menos de 72 horas podría quedar libre Rosario Robles

Julio Hernández abogado de la ex titular de Sedesol,aseguró que la audiencia de apelación ante el magistrado Ricardo Paredes Calderón, titular del Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal en la Ciudad de México, fue ‘con toda cordialidad’.‘Eso demuestra que, en esta vida no necesitas ser rudo, grosero ni altanero para logra el orden, porque la audiencia se llevó a cabo con todo respeto y total orden’, agregó.El defensor de Robles detalló que la audiencia fue para solicitar que el ‘Tribunal revise si fue legal o no, el trabajo que realizó el juez Delgadillo Padierna’.‘Nosotros creemos que hay suficientes pruebas de que ella no se va a dar a la fuga, que. Y que como todos los ciudadanos, más allá de su inocencia y su culpabilidad, tenemos derecho a que cuando se nos acusa de un delito no grave, podamos permanecer en libertad mientras se lleva a cabo el juicio’, dijo el abogado.En un, a partir de ayer martes, el magistrado Paredes Calderón determinará si Rosario RoblesEn caso de que la decisión sea negativa, Robles ‘tendría que permanecer ahí y esta resolución sería todavía recurrible por la defensa y al amparo. Y queda abierta la posibilidad de solicitar las nuevas medidas cautelares’, explicó Julio Hernández.