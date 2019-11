En México, uno de cada 10 enfermos de influenza muere

Según cifras de la(Ssa), uno de cada 10 enfermos de influenza muere.En la temporada invernal 2018-2019,, de esta cifra el 93 por ciento de las personas que fallecieron no contaban con la vacuna.Especialistas consultados afirmaron que la falta de la vacuna no es el único problema que se ha presentado en el país, sino que, por lo que se retrasa el diagnóstico y la atención oportuna.En la última temporada invernal, elen el periodo 2018-2019, presentaban al menos dos padecimientos comoDe acuerdo con la Dirección General de Epidemiología, en su informe semanal, informó que en lo que va de la presente temporada se han registrado 268 casos de los cuales siete han fallecido en su mayoría por la cepa AH1N1., coordinador de Infectología y Microbiología Clínica del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), señala que los mexicanos. A eso se suma la falta de interés por vacunarse, ya sea por los mitos alrededor de la dosis o porque la gente no considera que se trate de una enfermedad grave.“Uno de los problemas más comunes en el país es que se confunde a la influenza con un resfriado común y corriente, aunque son enfermedades respiratorias, las provocan virus distintos: en la influenza, los síntomas son más fuertes, pero la gente no asocia una gripe con la muerte.“Otra problemática es que al no creer en el grado de mortalidad,y a esto se adhieren creencias de que la dosis provoca la enfermedad”, explica.A 10 años de la pandemia de 2009, detalla, aún hay pacientes del INER que cuestionan si la influenza realmente existe, situación que “nos estresa mucho como médicos. Todavía se tiene la creencia de que es un invento del gobierno”.Ladetalla en su informe semanal, que en lo que va dese han registrado, en su mayoría por la cepa AH1N1, asociadas a una ausencia de vacunación en 86% de los casos.Ante este panorama, Felipe Aguilar Ituarte, pediatra e infectólogo de la compañía, llama a la población a aplicarse la vacuna contra el virus, porque, afirma, es la mejor medida de prevención contra complicaciones que incluyen la hospitalización y muerte.“No es posible que después de 2009 exista esta resistencia a creer en la existencia de la influenza, o en que la vacuna no sirve de nada y que, por el contrario, nos enfermará”, señala.