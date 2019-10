En paro técnico otros mil trabajadores de Allende

Allende, Coah.- El paro masivo de labores en la General Motors repercute en la economía de mil trabajadores en la maquiladora Magna en esta ciudad al percibir únicamente el 50 por ciento de sus salarios, expresó el alcalde Antero Alvarado Saldívar.



“Dicho paro de la empresa Magna viene a agravar aún más la economía del municipio de Allende, de por sí deteriorada”, añadió.



Manifestó que desde meses atrás la economía de Allende ha venido a la baja por el tema de la franja fronteriza al quedar al margen de los beneficios fiscales.



Ahora el hecho de que mil familias dependan de la mitad de un salario mínimo como único sostén de los gastos propios de un hogar, recrudece la situación económica de la localidad.



Para dar una idea del colapso, un trabajador promedio de dicha maquiladora gana mil 300 pesos y al recibir únicamente la mitad no es suficiente para satisfacer las necesidades básicas.



“Estamos haciendo las gestiones necesarias para que no les descuenten el Infonavit y el Fonacot como una manera de apoyarlos, porque de lo contrario no podrán cubrir los gastos propios de alimentación y servicios básicos”, señaló el alcalde.



Asimismo ya puso al tanto de la crisis económica al gobernador del Estado Miguel Ángel Riquelme Solís para ver la manera de bajar programas y apoyos extraordinarios que favorezcan con mas empleo, otros incentivos a la ciudadanía o programas de asistencia social.