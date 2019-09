En picada Saltillo FC

Saltillo, Coah.- El Saltillo FC sigue en picada, luego de que en la Jornada 5, de la Liga Premier Serie A, perdiera en contra de Gavilanes FC por marcador de 2-0.



Esta vez la suerte no estuvo del lado del cuadro saltillense, quien ha padecido las de “Caín” en su primer torneo en la división, pues en las últimas jornadas no ha logrado carburar y dar satisfacciones a su afición.



Los Gavilanes se adelantaron en el marcador gracias a un tanto que retumbó hondo en la cabaña de Saltillo , quien pensaba podría hacer de las suyas, pero entre pensar y hacer las cosas son muy

diferentes.



Aunque luchó por revertir el marcador, vino lo peor con el segundo tanto de los emplumados, gracias al gol de Efraín Torres, quien le hizo ver su suerte a los de la capital coahuilense, que no ven la suya.