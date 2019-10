¡En plena quincena! se cayó el SPEI en Banorte y Scotiabank

Hoy estoy de encargado temporal en sistemas de banorte y llevo 7 horas sin reportes de fallas o incidentes... YA ME QUIERO IR!!

¿Que les parece?

Una vez mas @ScotiabankMX haciendo de las suyas en quincena. Su sistema no sirve, no deja entrar correctamente y cuando quieres realizar SPEIs, no se pueden hacer, pero el cobro de la comisión si lo hace y se lavan las manos diciendo que es problema de @Banxico