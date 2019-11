En plena quincena y Buen Fin, falla App de Citibanamex

Ciudad de México.- La aplicación de Citibanamex para celulares presenta fallas y opera de manera intermitente desde ayer por la noche, según usuarios afectados.



El error en el sistema se detectó el jueves a las 23:40 horas aproximadamente, cuando algunos usuarios no pudieron entrar a su aplicación, la cual les mostraba un mensaje que decía que la institución se encontraba trabajando para mejorar el servicio.



Los afectados reintentaron ingresar a su aplicación hoy por la mañana y después de las 13:00 horas, pero la falla persiste y sólo aparece un mensaje que marca error.



Al ser día de quincena, los usuarios manifestaron inconformidad por no poder consultar sus saldos, hacer transferencias y pagos de servicios.



Citibanamex fue consultada pero aún no ha dado respuesta.