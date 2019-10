En próximos días se intentará detener a Ovidio Guzmán, adelanta AMLO

- "Sí, no puede haber impunidad, nada más que hay que cuidar a la población. No deben de haber los llamados "daños colaterales".

Luego de señalar que no estaba informado sobre el operativo que se llevaría a acabo para detener a, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó queInformó que las autoridades intentarán detener al hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, quien fue ubicado al interior de un domicilio en, durante un operativo federal que tuvo que abandonarse porque fueron rebasados por los elementos del crimen organizado.- ¿En próximos días van a volver a intentar detener a Ovidio?Las fuerzas federales ubicaron a Ovidio Guzmán al interior de un domicilio, pero fueron rebasadas por elementos del crimen organizado y decidieron suspenderlo.“Cuando me enterré que se había generado este conflicto, me informan y les pido que se reúnan y que tomen una decisión. Me presentan su propuesta y lo avalo de que era lo mejor”, dijo.El Presidente dijo que lo más importante es“No queremos derramamiento de sangre. No queremos eso. De nadie. Nos duele también la pérdida de la vida de un presunto delincuente. No somos ajenos al dolor que produce el fallecimiento de cualquier persona”, dijo.Durante la conferencia mañanera, López Obrador destacó que, a diferencia de gobiernos anteriores, donde, el propósito de esta administración en es reducir la incidencia delictiva.“No a los operativos para que se cuelguen medallas. No nos importa tanto eso, lo que, por eso no nos afecta, lo digo sinceramente y me siento hasta bien después de una situación como la de Culiacán, el haber avalado la decisión de suspender ese operativo que pudo causar la pérdida de mucha gente y lo de menos es lo político”, aseguró.