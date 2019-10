En Túnez reclaman más seriedad en lucha contra el acoso sexual

Túnez.- La sociedad civil tunecina instó hoy al poder judicial y a las fuerzas de seguridad a tratar de manera "seria y objetiva" el acoso sexual tras un escándalo que implicaría supuestamente a un diputado y que ha abierto el debate público siguiendo la estela de la campaña internacional "Me too" (Yo también).



La Coalición contra el Acoso Sexual, formada por cerca de treinta asociaciones, denunció en un comunicado el aumento de este fenómeno "criminal", principalmente en la cercanía de establecimientos escolares, y la impunidad de sus autores.



A mediados de octubre, el recién elegido diputado Zouheir Makhlouf fue fotografiado en su vehículo con los pantalones bajados frente a un instituto en la ciudad de Nabeul, a 70 kilómetros de la capital.



Según la joven de 19 años que compartió la imagen en las redes sociales, el político -cuya identidad desconocía- le había seguido con su coche mientras se masturbaba.



Por su parte, Makhlouf aseguró que se vio obligado a orinar en una botella de plástico debido a la diabetes que padece. Días después compareció ante la justicia acusado de acoso sexual y atentado contra el pudor y ha sido mantenido en libertad a la espera de concluir la investigación.



En este sentido, el colectivo pidió "agilizar" el proceso judicial para evitar que el supuesto agresor obtenga la inmunidad parlamentaria y reclamó que la nueva Asamblea, elegida en las pasadas elecciones legislativas del 6 de octubre, retire este privilegio a los autores de delitos sexuales.



Asimismo recordó que, según un informe del Centro de Estudios, Documentación e Información sobre la Mujer (CREDIF), el 97 % de las víctimas no denuncian este tipo de delitos.



Miles de mujeres, incluidas personalidades políticas y conocidas activistas, han compartido desde entonces sus experiencias en las redes sociales bajo el eslogan "Ena Zeda" (en dialecto tunecino, Yo también) para denunciar el acoso sexual.



Desde 2018, el país magrebí cuenta con una pionera ley contra la violencia machista que castiga por primera vez este fenómeno con hasta dos años de prisión y una multa de 1.500 euros.



Asimismo aumentó la edad de madurez sexual de 13 a 18 años y retiró el artículo que permitía al violador de una menor evitar una pena de cárcel si se casaba con la víctima.