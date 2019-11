En video PAN muestra uno de los dos votos que ‘robó’ Morena

Ya encontramos uno de los dos votos que se robó Morena en la elección de la presidencia de la @CNDH.



La senadora @_MarthaGuerrero cuenta 9 votos y solo da cuenta de 8.#DejenDeMentir pic.twitter.com/BocyEwGBwc — Senadores del PAN (@SenadoresdelPAN) November 9, 2019

Un video difundido en la cuenta demuestran el momento exacto en que la senadora Martha Guerrero cuenta nueve votos y solo da cuenta de ocho.Con una campana por cada voto y el video en modo muy lento se observa paso a paso cómo la senadora pasa las hojas que terminan siendo ocho.El tuit señala “Ya encontramos uno de los dos votos que se robó Morena en la elección de la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)” y cierra con la frase “#DejenDeMentir”La senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, consideró que se ha roto la confianza en Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Senadores, ya que -en su opinión- han revivido viejas prácticas de otros partidos.En días pasados, senadores de oposición, principalmente del PAN, acusaron un supuesto fraude en la votación para elegir al nuevo presidente de la Comisión Nacional de los, en la que resultó ganadora la activista Rosario Piedra Ibarra.“El saber que son capaces de robar votos, eso quiebra la confianza, y se quiebra para toda la vida, esa confianza no se recupera. Esa confianza se perdió el día jueves”, comentó Gálvez en entrevista conAl ser cuestionada sobre las declaraciones de la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Mónica Fernández Balboa, quien afirmó que la votación estaba finiquitada y era imposible reponer el proceso,lamentó dicha postura y que se ponga en juego la credibilidad de la Cámara alta.Respecto a la ruta que seguirá su grupo parlamentario para impugnar la elección de la nueva titular de la CNDH, la panista indicó que se discute cuál será la vía jurídica y política que seguirá el albiazul.“Son muchas rutas, obviamente va a ser la jurídica, la política y bueno, por el momento, ahorita estamos planteando las estrategias que vamos a dar a conocer pronto, pero de brazos cruzados no nos vamos a quedar”, afirmó.Ayer, en una conferencia de prensa, el senador morenista Germán Martínez Cázares, a nombre de la bancada de Morena, advirtió que sólo la violencia y el golpismo podrían impedir que Rosario Piedra Ibarra rindiera protesta del cargo.Ante ello, Xóchitl Gálvez dijo que Morena, al tener el control mayoritario del Senado de la República, garantizará que Rosario Piedra Ibarra rinda protesta como nueva presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.“Ellos tienen la mayoría para hacer lo que quieran, si no rinde protesta se la van a llevar a la oficina de Monreal. Entonces puede rendir protesta en cualquier lugar, la verdad, ellos tienen el control de la Cámara”.Cuestionada sobre si este diferendo influirá en las próximas negociaciones, como el presupuesto, la senadora apuntó que Acción Nacional no se retirará, pero poco confiarán en los acuerdos que puedan suscribir con su líder,“Nos tenemos que sentar porque tenemos que trabajar", dijo, sin embargo, opinó que será difícil confiar. “Lo que el senador Ricardo Monreal, en su aparente triunfo sobre la oposición; nos ganó según él, no, nos ganó a la mala, pero lo grave es que jamás le vamos a tener confianza”.Xóchitl Gálvez, quien dijo que tenía plena seguridad en que Morena no actuaría como el viejo régimen, calificó como una decepción que los representantes de ese partido actúen contrariamente a lo que se comprometieron a cambiar.