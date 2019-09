Encabeza alcalde honores a la bandera en secundaria no. 84

Piedras Negras, Coah.- El alcalde Claudio Mario Bres Garza encabezó este lunes por la mañana honores a la Bandera en la escuela secundaria Técnica número 84 del sector Lázaro Cárdenas con la presencia de alumnos, maestros, directivos del plantel, así como parte de los funcionarios de la actual administración.



Tras realizar este acto cívico, en su mensaje el edil resaltó la importancia del proyecto que se llevará a cabo detrás de esta institución educativa, relacionado a un complejo cultural y deportivo por parte de la Sedatu beneficiándose no solo esta escuela, sino también colonias como Lázaro Cárdenas, División del Norte, Ejido Piedras Negras y Los Pinos.



“No solamente eso, no solo vamos a impactar y hacerles un bonito parque o vamos a hacer un centro cultural y deportivo que le sirva a las familias de este lugar, no solo queremos eso, sino queremos mejoramiento de barrio, mejoramiento del espacio donde ustedes viven”, expresó, al exhortar a los estudiantes que mientras se llevan a cabo mejoramientos en la ciudad, continúen estudiando para convertirse en mejores personas para el futuro.



Asimismo se comprometió a que su gobierno trabajará incansablemente por esta frontera, al tiempo que resaltó el orgullo que siente de ser presidente municipal.



Sostuvo que quienes conforman la Técnica 84 verán próximamente diversos cambios a su alrededor, empezando por derrumbar la barda perimetral trasera del plantel para construir una nueva como parte del complejo cultural y deportivo.