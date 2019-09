Encabeza MARS consejos de seguridad y de PC, en Torreón

Torreón, Coah.- El Gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, encabezó el Consejo Estatal de Seguridad y el Consejo Estatal de Protección Civil, en esta ciudad.



En su discurso, el Mandatario estatal advirtió de temas relevantes como la presencia de la Guardia Nacional y el convenio firmado con los gobiernos de Tamaulipas y Nuevo León.



En este punto, el gobernador Miguel Riquelme destacó que el papel del Ejército Mexicano ha sido crucial para que Coahuila obtenga los grandes logros hasta ahora en materia de seguridad, que lo colocan como un modelo a seguir en País.



También se evaluaron los avances en estado de fuerza, de incidencia delictiva, cumplimiento a los acuerdos con el Consejo Nacional de Seguridad, además de la presentación de nuevos pactos aprobados.



En cuanto al tema de Protección Civil, la idea es la participación conjunta de las dependencias e instituciones en contingencias, emergencias o desastres, precisó el Mandatario estatal.



Destacó el incremento de la seguridad con acciones de prevención, el mejoramiento de la comunicación y la disminución de accidentes, incidentes, pérdidas humanas y materiales.



Al tiempo que agradeció la presencia de alcaldesas y alcaldes de 31 municipios de la entidad y representantes de los Poderes Legislativo y Judicial.



Igualmente, la de los generales de las distintas regiones del estado, del Mando Especial y de la Guardia Nacional; de derechos humanos y a la representación federal de la Secretaría de Seguridad Pública, así como a los miembros de su Gabinete y a los que conforman el área de Seguridad tanto de Coahuila como del País.



En el tema de seguridad, Riquelme Solís hizo hincapié en que en los próximos meses entrará en operación y se habrá de tener mayor coordinación con el sistema de video vigilancia.



Para el mes de noviembre estarán casi completos Torreón y Saltillo, y posteriormente el resto hasta llegar a mil 300 cámaras, detalló el Gobernador.



Así como que algunos otros municipios están contemplados en sus entradas y salidas, y el proyecto deberá ser considerado.



“La evaluación es muy importante, la presencia del Ejército Mexicano nos ha dado un significado enorme dentro de la disminución de indicadores (de inseguridad) en cada región del estado”, dijo.



Consideró que todos los presidentes municipales, no sólo aquellos que están en frontera con Nuevo León y Tamaulipas, deben estar enterados de las ventajas de los convenios que se han signado, toda vez que se está generando una coordinación que permite tener segura una parte de la franja de las fronteras.



Esto, insistió, tiene como resultado la disminución en la incidencia en todos los demás municipios y pone a Coahuila como una de las entidades más seguras.



“Vivimos en la tercera entidad más grande del País, y como tal nos ha sido complejo el despliegue, pero tenemos cuarteles militares y bases de la Policía estatal”, expresó.



El trabajo, presencia e inversión es lo que agradeció a los asistentes, y que se redoblen esfuerzos para seguir manteniendo la paz, el orden y la tranquilidad.



El Gobernador hizo un alto para abordar el tema de las Fiestas Patrias y el Grito de Independencia, y puntualizó el protocolo a seguir.



Detalló que en Coahuila el horario de alcoholes está establecido en la ley, y debe quedar claro lo que provocó en algún momento en el estado la permisión de peleas de gallos, carreras de caballos y demás.



Ahora existe una excelente coordinación con todas las alcaldesas y alcaldes, y las ferias se han llevado con suma responsabilidad.



“Pero no se está en un momento para ceder a las presiones de la gente, no se puede caer en la tentación de volver a darle herramientas, lugares, tiempos y circunstancias al crimen organizado”, advirtió el Mandatario estatal.



Expresó que actuar en confianza y en coordinación, es lo que se debe hacer, y aprovechó para dar su apoyo irrestricto para seguir adelante en su estrategia de seguridad.



CONSEJO



Por su parte, Sonia Villarreal Pérez, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, verificó el quórum legal para la instalación del Consejo, se encargó de la aprobación del orden del día y del acta de la XXIII Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública.



Hasta el Centro de Convenciones de Torreón se dio cita José María Fraustro Siller, Secretario de Gobierno de Coahuila; Marcelo Torres Cofiño, Presidente de la Junta de Gobierno del H. Congreso del Estado; Enrique Covarrubias López, Comandante de la VI Zona Militar, y Miguel Mery Ayup, Presidente de la Sala Regional del Tribunal Superior de Justicia.



Jorge Zermeño, Alcalde de Torreón; Manolo Jiménez Salinas, Presidente Municipal de Saltillo; Gerardo Márquez Guevara, Fiscal General del Estado; José Luis Pliego Corona, Secretario de Seguridad Pública; Enrique Hernández Cisneros, Comandante del Mando Especial de La Laguna, y Rubén Barraza Rodríguez, Encargado de la Guardia Nacional.



Martín David Vázquez Orozco, coordinador territorial de la Guardia Nacional; Hugo Morales Valdés, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila; Alfredo Paredes López, Presidente Municipal de Monclova, y Francisco Martínez Ávalos, subsecretario de Protección Civil.



Además de alcaldesas y alcaldes del estado y del Gabinete Legal en la entidad.