Encontronazo deja a madre e hija heridas

Acuña, Coah.- Conductor de una camioneta de reciente modelo que no respetó la luz roja que le marcaba el semáforo ubicado en el cruce de la avenida Jorge Luis Flores Enríquez y ampliación a cuatro carriles a la Presa de La Amistad, provocó un fuerte accidente donde resultaron dos personas heridas, por fortuna no de gravedad.



Como responsable aparece José Luis Rivera del Bosque, de 48 años, quien manejaba una camioneta Ford Lobo modelo 2019 guinda.



Este conductor al no hacer su alto correspondiente provocó ser impactado por un vehículo Nissan Sentra modelo 2006 gris, el cual era conducido por Ernesto Carlos Ramírez Sosa, de 36 años.



Hasta el lugar del accidente arribó una patrulla de Seguridad Pública para tomar conocimiento del percance.



Paramédicos de la Cruz Roja se encargaron de hacer el traslado de la esposa e hija del afectado al hospital Ejeza para su observación médica.



De acuerdo a la información de los socorristas, los lesionados están fuera de peligro y solo quedaron internados para su observación médica.