Encontronazo en el STUAC por convocatoria para dirigencia

Saltillo, Coah.- Este miércoles más de una centena de trabajadores de la Universidad Autónoma de Coahuila marcharon desde Campo Redondo a las oficinas del sindicato para desconocer la convocatoria para renovar el Comité Ejecutivo Estatal, pues aseguran está hecha a la medida de la que hasta hace unas horas fungía como dirigente María de la Luz López Saucedo quien dicen carece de personalidad jurídica pues fue desconocida por la Junta de Conciliación y Arbitraje, y quien dicen castigó a profesores que estaban interesados en contender.



“Para empezar no debió de emitir ella una convocatoria para la renovación del Comité Estatal debido a que ella no tiene personalidad jurídica. Además hay un requisito por allí que dice que quien quiera encabezar la dirigencia en cualquier planilla tiene que presentar 6 meses, los recibos de pago de 6 meses; y ella sabe que muchas personas que quieren estar en el Comité no los tienen pues ella los castigó”, señaló Salvador Zamora quien es sindicalizado y labora como profesor de tiempo completo en el Ateneo Fuente.



Cuando el contingente inconforme llegó a las oficinas ubicadas en la calle Rafael de Cepeda decenas de simpatizantes de María de la Luz estaban atrincherados con lonas dónde exigieron al rector sacar las manos del proceso, pues dicen la marcha la encabezaron trabajadores de confianza; fue allí dónde se registraron agresiones verbales y algunos manotazos por lo que el arribo de más patrullas fue necesario.



“Hay un amparo y la siguiente audiencia será hasta finales de octubre por lo que nuestra dirigente Lucy si tiene facultades legales para hacer la Convocatoria. Esto no se resuelve ni con agresiones, ni con mantas ni con gritos” señaló Victor Cantú quien defendió a María de la Luz quien en pasados días presentó su renuncia ante la polémica de su dirigencia.



La convocatoria dicta que el registro de los contendientes será el 22, 23 y 24 de octubre para realizar elecciones en noviembre 21.