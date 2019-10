Encuentra Profeco soya y pellejo en carne para hamburguesa

¡Ojo con la carne para preparar hamburguesas! El laboratorio @Profeco analizó 35 marcas; algunas, como la “Hamburguesa de pollo empanizada Del Día”, tienen etiqueta engañosa. Por mentir al consumidor le iniciamos un procedimiento de infracción a la Ley. https://t.co/KXCTDmVi7o — Ricardo Sheffield (@SheffieldGto) 2 de octubre de 2019

La Procuraduría Federal del Consumidor () encontró soya y pellejo en algunas marcas de carne de hamburguesa.La Profeco analizó varias marcas de este producto y encontró que algunas no comprueban ser el tipo de carne que anuncian y no son 100% res ni pollo.Detalló que algunas marcas solo contienen entre 90 y 96 por ciento de res, aun cuando aseguran serlo en 100%, mientras que las que presumen de incluir pollo sólo contienen entre 39 y 74 por ciento de pollo; y las que dicen contener res y cerdo, contienen de 41 a 75 por ciento y de 11 a 38 por ciento.Por lo anterior, recomendó a los consumidoresya que algunas carnes para hamburguesa adicionan soya, que es un alérgeno, pero no tienen leyenda precautoria.