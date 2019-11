Encuentran a arqueólogo extraviado en montañas de Colima

En Manzanillo, Colima, unen las partes altas de un cerro del Ejido Punta Agua, informóEl viernes por la mañana, el arqueólogo y otros compañeros, subieron al cerro para delimitar el área de un sitio conocido como ‘’, donde presumen hay un sitio arqueológico y en el que también se llevarán a cabo obras de la CFE."Canoítas es uno de los puntos que identificamos desde la temporada pasada, pero es hasta ahora que podemos hacer un proyecto de investigación de excavación”, comentó René Sosa Nuñez, arqueólogo de la Comisión Federal de Electricidad.De acuerdo con el arqueólogo, perdió el rumbo cerca de las 5 de la tarde."En algún momento, el cerro me llevo en lugar de… se supone que yo iba a dar una vuelta en ‘u’, yo sentí que la di, todo el tiempo camine hacia la derecha, pero creo que el cerro me jugó una mala jugada y me llevó muy muy lejos”, relató, arqueólogo extraviado.Intentando retomar el camino,"Bueno, me caí muchísimas veces, muchísimas; yo ya estaba muy debilitado, la verdad ya no tenía fuerzas para seguir caminando, lo que hice fue decirle a mi compañero, toma el GPS, te vas como te vaya señalizando el GPS y le avisas a ellos que estoy en este punto”, contó Luis Alberto."Cuando vimos que ya no apareció nos empezamos a preocupar y entre nosotros mismos comenzamos a hacerno”, agregó René Sosa.De inmediato los compañeros de Luis Díaz denunciaron su desaparición ante la Fiscalía del Estado, y se solicitó la colaboración de Protección Civil Manzanillo."En el terreno había unas partes donde sí permitía avanzar rápido, en otros donde no, las pendientes eran muy escabrosas, mucha tierra suelta y pues no se diga la vegetación es muy abundante, difícilmente para que entrara un vehículo”, aseguró Luis Alberto.El sábado con la primera luz del día, se retomaron las labores de búsqueda por tierra y aire y Luis comenzó a caminar hacia el sur tomando como referencia la salida del sol.Después de la 1 de la tarde Luis se reencontró con el grupo y la búsqueda concluyó.En las labores participaron elementos de Protección Civil, Cruz Roja, personal del INAH y pobladores de rancherías cercanas.