Encuentran a mujer que estaba desaparecida en CDMX

Piedras Negras, Coah.- La Fiscalía General de Justicia de personas no localizadas ubicó a la mujer que salió a comprar hielo de su casa el pasado 1 de septiembre y no regresó.



Laura Rosario Hernández, de 34 años, salió de su domicilio ubicado en la calle Chinameca 700 de la colonia 24 de Agosto, fue a buscar hielo y ya no regresó, sin embargo se fue al Distrito Federal con su hijo y su madre.



La agente investigador del Ministerio Público Sofía Menchaca, indicó que fue localizada la mujer en el Distrito Federal con sus familiares y en buen estado de salud.



Explicó que su pareja sentimental Guillermo Salomón Cruz García, denunció la desaparición el 2 de septiembre.



La persona dijo que su mujer tenía intenciones de irse al Distrito Federal con sus familiares.



Esta situación ocasionó que se fuera hasta ese lugar, sin embargo no se dieron a conocer detalles de como se fue hasta allá.