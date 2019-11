Enfrentan los Vaqueros dura prueba ante Pats

Ciudad de México.-Patriotas de Nueva Inglaterra (9-1) intentarán sumar su sexta victoria consecutiva ante Vaqueros de Dallas (6-4), cuando se enfrenten hoy en el Gillette Stadium, encuentro válido por la Semana 12 de la NFL.



El equipo de Bill Belichick se reencontró con la victoria la semana pasada al superar 17-10 a Águilas de Filadelfia, por lo que buscará retener la cima de la Conferencia Americana para seguir por arriba de Cuervos de Baltimore (8-2) por un partido.



La clave de la buena campaña de Patriotas ha sido su defensiva, clasificada dentro de las mejores cinco de la Liga y siendo la mejor en promedio de yardas recibidas por juego (250) y puntos permitidos (10.8).



Tom Brady fue colocado como cuestionable para este choque por una molestia en el codo, pero todo indica que no tendrá mayores problemas para iniciar; el quaterback estelar ha dejado algunas dudas en los últimos juegos al ser interceptado seis veces en los más recientes tres duelos y, en el último de ellos, apenas sumó 67.3 en el índice total de pasador.



Por su parte, Dallas llega con marca de 6-4 como líderes en la División Este de la NFC, y un triunfo los distanciaría de nueva cuenta de su más cercano perseguidor, Filadelfia (5-5).



Dak Prescott tuvo uno de sus mejores partidos como profesional el domingo pasado ante Leones de Detroit, al lanzar 444 yardas con tres pases de anotación; no obstante, ahora el ataque terrestre no ha funcionado y su estrella, Ezekiel Elliott, ha promediado menos de 50 yardas en los últimos dos compromisos.



En el historial, la franquicia de Arlington cuenta con ventaja de siete victorias en los 12 encuentros que han sostenido, sin embargo, el último triunfo en Foxborough aconteció el 15 de noviembre de 1987 al imponerse en tiempo extra, por 23-17.