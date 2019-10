Enloquecen Jonas Brothers a fans en Monterrey

"Bienvenidos al Happiness Begins Tour", saludó Joe.



"Hace dos años yo y mis hermanos nos reunimos y dijimos que queríamos hacer algo de nuevo. La primera voz en mi cabeza me dijo que todos podemos. México, ustedes también pueden", expresó Kevin antes de interpretar "Used to Be".

Jonas Brothers - “Strangers” - Auditorio Citibanamex -Monterrey, MX. #HappinessBeginsTour vía:asisoytv pic.twitter.com/YVTI6PgnfU — Jonas Rocks Ecuador 2 (@JONAS_ROCKS_EC2) October 28, 2019

"Este show es divertido por ustedes, pero queremos saber ¿qué canción quieren escuchar?", preguntó Joe.



"Es tan bueno estar aquí después de tantos años. México siempre ha sido bueno con nosotros y nosotros los amamos. Por eso y hoy quiero hacer un brindis por cada uno de ustedes. Los amamos los queremos mucho", dijo Nick mientras se tomaba un shot con sus hermanos.



"Queremos hacer algo por las fans originales, las que nos siguen desde que iniciamos, las que hacían filas para nuestros discos e ir a nuestros conciertos", dijo Joe para interpretar un popurrí de sus temas más viejitos como "Mandy", "Paranoid", "Play my Music", "Hold On" y "Tonight".

"Han sido una audiencia increíble y no podemos esperar a regresar y hacerlo de nuevo mañana ¿una más?", dijo Nick para arrancar los primeros acordes de "Sucker" y despedirse del escenario con la bandera de México a las 22:20 horas.

Estos brothers, casados, pero también más taquilleros y experimentados en la parte musical, por lo que Nick, Joe y Kevin desataron una euforia triplicada.La emoción por ver de nuevo a los Jonas en el escenario en su-la primera en 2009 y la segunda en 2013- provocó ayer la locura de sus apasionadas fans que han crecido con los hermanos, pero también en las nuevas generaciones que se sumaron a la primera fecha en México de Happiness Begins Tour.A casi seis años después de su separación,, donde hoy tienen otra fecha y también los organizadores reportan otro lleno con 8 mil personas.Un grito ensordecedor marcó el inicio de este concierto a las 20:43 horas.Y sí,s con estos tres mosqueteros que descendieron desde lo alto del escenario en una plataforma mientras cantaban "Rollercoaster", la primera de la noche, confirmando que son más poderosos juntos que por separado.Sin duda, Nick estuvo muy inspirado, pues su esposa, la actriz y cantante de la India Priyanka Chopra lo acompañó a este show y al principio le estuvo echando porras desde uno de los palcos, aunque después se sentó.Estos chicos ex Disneyen la que se acompañaron por cinco músicos y dos coristas; lo mejor fue una pasarela al centro del escenario que les permitió estar más cerca de las fans de área de Beyond, donde hubo público de pie.Nick, de 27; Joe de 30 y Kevin de 31 años, interpretaron canciones de su primera etapa como banda, entre ellas "S.O.S.", pero también incluyeron lo más nuevo de su música como "Cool" y "Only Human".Pero no sólo los Jonas impresionaron con este regreso, el público regio también los apantalló con su entrega y ensordecedores gritos que cimbraron el lugar.Y ante la lluvia de títulos cantaron estrofas de "Runaway", seguida por "Still in Love With You".durante su separación, Nick por su parte cantó "Jealous" y Joe su éxito con DNCE "Cake by the Ocean".La fiesta siguió y prendió con "Lovebug" y "Year 3000"