Enrique Graue buscará reelegirse como rector de la UNAM

A unas horas de que se diera el banderazo de salida a la sucesión en la, los primeros candidatos alzaron la mano: el rectoranunció su intención de reelegirse, mientras que, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, dará a conocer que participará en el proceso hoy a las 10 de la mañana en la sesión extraordinaria del Claustro Académico.Con su anuncio, Graue se convirtió en el primer rector en activo que anunció su intención de reelección en el arranque del proceso, pues José Sarukhán, Juan Ramón de la Fuente y José Narro dejaron que fuera la comunidad la que pidiera la reelección y los propusiera ante la Junta de Gobierno.Esta vez, Graue, quien se convertiría en el tercer médico en ligar la reelección en los últimos 22 años, adelantó que la próxima semanaante la Junta de Gobierno universitaria."Déjeme decirle con vehemencia y con toda intensidad decirle que sí voy a procurar llegar a la Rectoría por un nuevo periodo”, dijo en una breve conferencia de prensa tras la ceremonia de entrega de doctorados Honoris Causa 2019.Asimismo,en el proceso de sucesión en la Máxima Casa de Estudios."Definitivamente no. Siento que el gobierno es perfectamente respetuoso de la autonomía de la Universidad. Se ha manifestado así el señor Presidente en más de una ocasión y yo no veo ninguna razón para que hubiera alguna injerencia ni ningún intento de tenerla”, afirmó.Respecto de los retos de la Universidad reconoció el problema de la inseguridad, y la necesidad de ampliar la cobertura en la educación superior que se ubica en 38% por cuando debería estar, al menos, en 45%.En tanto, el lunes,manifestó al Consejo Interno su intención por participar en el proceso de sucesión en la Rectoría y hoy lo hará de manera oficial en la Aula Dr. Guillermo Floris Margadant, en la Sesión Extraordinaria del Claustro Académico.Salazar Ugarte es director del Instituto de Investigaciones Jurídicas desde 2018.El doctor en Filosofía Política por la Universidad de Turín, Italia, y licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México fue miembro del grupo de trabajo que apoyó al jefe de Gobierno de la anterior administración en la elaboración del proyecto de la Constitución Política de la Ciudad de México.A pesar de su currículum, Salazar Ugarte no estudió en la UNAM, situación que pesa en su contra y que podría ser visto como un obstáculo ante la Junta de Gobierno.Los exrectoresdieron su apoyo a Enrique Graue.Soberón dijo que la labor del doctor Graue ha sido muy significativa."Yo creo que un segundo rectorado no es necesariamente la copia del primero, porque la estrategia ya va a aquellos proyectos que son prioritarios dadas las circunstancias”, destacó en entrevista tras la investidura a 10 doctores Honoris Causa realizada ayer en la sala Nezahualcóyotl.Sarukhán consideró que el rector Graue ha tenido un desempeño muy acorde con lo que demanda la Universidad y al preguntarle si lo apoyaría expuso: “es una decisión que tiene que tomar la, si ellos tienen el interés de charlar conmigo yo les daré mi opinión”.Por su parte, el exrectorrechazó dar una opinión sobre la decisión de reelección por parte de Graue.Los tres antiguos rectores coincidieron en que existe estabilidad en la Universidad y que los retos que ésta enfrenta son aumentar el conocimiento, promover la educación y la cultura.