Enseñan a niños de seis años a tocarse sus partes privadas en clase

Is this true? If is that is disgraceful and as I parent I will protest against it. Absolutely disgusting. — The Brazilian Brexiteer will follow back (@nilda_cunha) September 22, 2019

Numerosos padres del condado deestán indignados debido a que más de 240 escuelas primarias introdujeron lecciones para quese "toquen" o "estimulen" como parte de un programa deVarios responsables de esos menores enfatizan que no deberían estar expuestos a temas de adultos como la masturbación y algunos sacaron a susdelal empezar la lección.Algunos usuarios de Twitter se preguntaron: "¿Es esto cierto? Esto es vergonzoso y como padre, protestaré en contra. Absolutamente asqueroso".Un manual oficial de enseñanza que difundió el diarioel pasado 22 de septiembre instruye cómo enseñar a los niños "las reglas de la autoestimulación" como parte del nuevo programa 'All About Me' ('Todo sobre mí', en español).Esta región británica se ha adelantado a la hora de enseñar estos contenidos, que se impartirán en todo Reino Unido el próximo septiembre y los padres no podrán retirar a sus hijos de esas clases.En la secciónse aconseja a losque indiquen a los colegiales que "a muchas personas les gusta hacerse cosquillas o acariciarse porque podría ser agradable" y esas maniobras incluirían palpar sus "partes privadas".A los niños se les enseña que se trata de algo "muy normal" a pesar de que "algunas personas" puedan decir que es algo "sucio", pero se les advierte que no se pueden tocar en público, sino cuando están "solos en el baño, la ducha o en la cama".Muchos políticos y líderes religiosos estiman que estas lecciones no son adecuadas. El diputado conservador David Davies, "como muchos otros padres", insistió en que estaría "furioso" por el hecho de que estas enseñanzas "sexualicen a niños de muy corta edad".El consultor educativo Jonny Hunt, uno de los autores del programa, detalló que también se mencionan estos contenidos en los primeros años para ofrecer "información sobre tocamientos seguros y apropiados" y subrayó: "No importa lo incómodo que resulte a los adultos, los niños de todas las edades se autoestimularán de vez en cuando".