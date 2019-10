Entra en vigor NOM-035 que previene riesgos psicosociales en el trabajo

Ciudad de México.- Este miércoles entró en vigor la Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018, cuyo objetivo es establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir factores de riesgo psicosocial y promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo.



El director de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Omar Nacib Estefan Fuentes, explicó que desde este miércoles se aplica la primera etapa de la norma, que consiste en la difusión de la información de la política y las medidas de prevención, así como la identificación de los trabajadores expuestos a acontecimientos traumáticos severos.



En tanto, abundó, el 23 de octubre de 2020 entrará en funcionamiento la segunda fase, relacionada con la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial, la evaluación del entorno organizacional, las medidas y acciones de control, la práctica de exámenes médicos y los registros.



En conferencia de prensa, explicó que la disposición rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo en tres categorías: en los que laboran hasta 15 trabajadores, donde hay entre 16 y 50, y los que tienen más de 50 empleados.



Detalló que las obligaciones del empleador son establecer y difundir en el centro de trabajo una política de prevención de riesgos que contemple la prevención de los factores de riesgo psicosocial y de la violencia laboral, así como la promoción de un entorno organizacional favorable.



Adicionalmente, deberá adoptar las medidas y acciones de control cuando el resultado del análisis de los factores de riesgo psicosocial así lo indique, en tanto que las obligaciones del trabajador son observar las medidas de prevención y, en su caso, de control de esos factores y colaborar para tener un entorno favorable, añadió.



El funcionario federal comentó que se revisará la adopción de esta norma mediante inspecciones federales del trabajo para verificar el cumplimiento, aunque aclaró que si en la evaluación resulta que no se cumple con algo, el inspector le permite cumplir de manera posterior, y el centro de trabajo tiene hasta cinco oportunidades antes recibir una multa.



No se trata de que la dependencia sea un ente punitivo o un Ministerio Público, sino que es importante el cumplimiento de la norma, “porque la multa no nos sirve de mucho a nosotros, porque no ayuda a mejorar las condiciones de los trabajadores”, agregó.



De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), la nueva norma podría transformar la vida del 26 por ciento de los empleados formales de México, a través de un mejor ambiente laboral.