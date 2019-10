Entre broma y broma, Ellen DeGeneres besa a Jennifer Aniston

Ciudad de México.- Jennifer Aniston es una de las actrices más queridas, quizá por su entrañable personaje de Rachel en Friends o por su la simpatía que tanto la caracteriza.



Se ha posicionado como una de las mujeres más bellas del mundo y ha escalado en su carrera cómo actriz interpretando personajes como Claire Bennet en Cake, película donde comparte créditos con la actriz mexicana Adriana Barraza.



Ahora Jennifer participa como protagonista de la serie The Morning Show, producida por ella y la actriz Reese Witherspoon que aborda el tema de acoso y abuso en la televisión.



Y justo promocionando esta serie, Jennifer acudió al programa de la comediante Ellen DeGeneres, “The Ellen Show”, dónde ambas hablaron sobre el conductor de radio Howard Stern, quien recientemente estuvo en el programa de Ellen y él y la conductora se dieron un beso para restarle atención a una fotografía de Ellen junto a el expresidente George Bush en un juego de futbol americano de los vaqueros de Dallas.



Entonces el tema de los besos salió a flote y Jennifer comenzó a cuestionar a Ellen sobre su experiencia con Howard Stern.



“¿Me quieres contar sobre eso?, decirme ¿cómo fue?, sí lo disfrutaste, ¿estabas nerviosa? ¿Entraste en el papel..? ¿O fue como ...? " le preguntó Jennifer.



- ¿Esto es algo que te va a excitar? ¿Por qué es tan importante para ti? Le respondió Ellen.



Y Jennifer bromeo diciéndole " No cuando estamos con tanta gente ".



Después de las risas del público, Jennifer siguió cuestionado a Ellen preguntándole, cuándo había sido la última vez que besó a un chico.



Ellen que es abiertamente lesbiana y está casada con Portia de Rossi, respondió:



Beso chicos. Beso a los chicos, así como eso. No me relaciono con chicos , pero beso a los chicos en los labios ".



Y entonces Ellen le preguntó a Jennifer Aniston ¿Cuándo fue la última vez que tú besaste a una chica en los labios?



Aniston hizo un breve pausa y le respondió que nunca había besado a una chica en los labios, y con una gran sonrisa Ellen se acercó a ella, y Jennifer un poco sonrojada le respondió con un tierno beso en la boca.





Video a partir del min 01:45







"Eso es lo que querían ver", dijo Ellen, al escuchar los aplausos de los asistentes al show "Han estado queriendo eso por años".



Jennifer solo agregó " Esa fue la última vez que besé a una chica" y felicitó a DeGeneres por tener unos labios tan suaves.



Recordemos que en uno de los episodios de Friends, Mónica y Rachel pierden su departamento y se lo tienen que dar a Chandler y Joey, quien al final se lo devuelven a cambio de un beso , pero la escena nunca apareció en la serie.