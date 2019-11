Entre gritos e insultos, diputados debaten caso LeBarón

México.- Al inicio de la sesión ordinaria en el Palacio Legislativo de San Lázaro, se vivió este martes un ríspido debate con motivo del ataque a la familia LeBarón, el cual derivó en insultos hacia los legisladores de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI).



Todo inició con la apertura de la sesión, en la que diputados de las diferentes bancadas condenaron los hechos ocurridos ayer en los límites de Sonora y Chihuahua, en donde fueron asesinados nueve integrantes de la familia LeBarón, entre ellos, al menos cinco menores de edad, por lo que se pidió guardar un minuto de silencio.



Cuando tocó el turno al priista Héctor Yunes calificó de “horroroso” este ataque, consideró que no es válido politizar algo tan grave e inhumano y aseguró que, en 11 meses, esta es la masacre número 15, lo que significa que se comete más de una por mes.



Opinó que no es suficiente ofrecer justicia, lo que se necesita es que se prevenga, porque el sistema de inteligencia del gobierno de la República se dedica a buscar “bots” en redes sociales en lugar de prevenir este tipo de sucesos.



Posteriormente Miguel Riggs Baeza, del PAN, recomendó al gobierno federal que se tomen un tiempo considerable para analizar el problema de la violencia y la inseguridad.



Que dejen de defender lo indefendible y que vean la realidad del número de homicidios dolosos que se han registrado en la actual administración “porque esto nos duele”.



El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, al tomar la palabra señaló que todos están conmovidos e indignados y destacó que ha habido una respuesta muy importante, con visión de dimensionar el tamaño de la tragedia, con condena enérgica y la exigencia de que se esclarezcan los hechos.



Calificó de mezquina la respuesta del priista Héctor Yunes y del panista Miguel Riggs, para seguir lucrando con este hecho; “parece que se les olvida que es la herencia maldita que heredaron a este gobierno y que tarde o temprano vamos a revertir. Es mucha la hipocresía la suya, de haber entregado un país cementerio, háganse también responsables de los que les toca”.



De inmediato inició un griterío entre los diversos grupos parlamentarios, mientras la presidenta de la mesa pedía orden, se incrementaban los manoteos y el escándalo.



Héctor Yunes pidió volver a tomar la palabra para advertir “que no es con insultos ni con agravios como nos van acallar, señor coordinador”, y solicitó que dejen de echarle la culpa al pasado y que asuman su responsabilidad.



El griterío cesó con la intervención de Iván Pérez Negrón, quien pidió calmar los ánimos y dejar de echar culpas, pues hoy lo que importa es sacar adelante al país.



Luego de otras intervenciones, para cerrar el debate, Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo (PT), se dirigió a los priistas y a los panistas, a quienes refrendó lo dicho por Mario Delgado, que es la herencia maldita de sus gobiernos lo que se arrastra.



Con tono enérgico, a gritos, Noroña les dijo “desvergonzados; el PAN gobierna Chihuahua, el PRI gobierna Sonora”, lo que motivó los gritos de la aposición.



La presidenta de la mesa consideró que no habrían de guardar silencio y le dijo que solamente hay dos opciones, o sigue hablando en ese mismo ambiente o se da por terminado el debate.



Fue entonces cuando Fernández Noroña les dijo “el presidente ha asumido su responsabilidad y ustedes pretenden que en meses resolvamos la tragedia en que nos han sumido. Son unos chacales –les gritó- celebran las acciones del narco, celebran las matanzas, celebran el baño de sangre, son unos irresponsables y vamos a resolver el problema de la inseguridad que vive el país”.



Los gritos se acrecentaron en todo el salón de sesiones, al grado de que cuando ya había iniciado el minuto de silencio, continuaban y la presidenta de la mesa directiva pidió que se volviera a tomar el tiempo del minuto en honor a la memoria de las víctimas.