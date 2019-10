Entregan reconocimiento a gasolineras con precios más bajos

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (), Ricardo Sheffield Padilla, informó queson las franquicias que siguen vendiendo lasEl funcionario entregó un reconocimiento apor mantener losDurante la conferencia matutina del presidente, el funcionario detalló que lase vendió con el precio más alto en Sinaloa, en 21.13 pesos por litro; mientras que en Tabaco se ofreció la más barata a 17.77 pesos.Agregó que el precio más caro dese registró en la Ciudad de México en 22.79, pesos por litro, mientras que el precio más barato se presentó en Veracruz, en 19.00 pesos.En el caso del, se vendió hasta en 22.44 pesos por litro en Sonora, y tuvo un precio mínimo de 19.50 pesos en Tabasco.Sheffield Padilla detalló que hubos, se realizaron 273 visitas y verificaciones a estaciones de servicio, además de que se inmovilizaron 32 bombas que no daban litros completos y hubo tres gasolineras las que no se dejaron verificar.El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que hay una pequeña disminución en el costo de la energía eléctrica y los combustibles no han aumentado en términos reales.