Envenenamiento masivo consterna al Edomex; 40 perros fueron asesinados

Un segundofue denunciado en los últimos seis días. El primer caso se registró elen donde asesinaron a. En esta ocasión, la matanza sucedió en la comunidad de Amecameca en el Estado de México.La asociacióninformó en sus redes sociales que habían sido intoxicados aproximadamente. La situación se la reportaron habitantes aledaños al centro del municipio luego de pasar por ahí y ver los cuerpos de los animales tendidos sobre la plaza central del sitio y lugares alrededor.Comentaron que la mayoría de los cuerpos habían sido levantados por los camiones de basura, pero aún quedaban algunos cadáveres. Los pobladores atestiguaron la situación con fotografías de los perros asesinados.Las personas que trabajan en la asociación acudieron a la zona en donde se reportó el envenenamiento y se percataron de que había perros que consumieron los alimentos con el veneno, pero que a pesar de estar delicados de salud, aún se encontraban con vida.Los transportaron a las instalaciones del grupo de ayuda a los animales y fueron revisados por una veterinaria. También les suministraron los medicamentos que necesitaban y los han cuidado esperando que se recuperen, pero aún se encuentran en riesgo.En su página de Facebook , Huellitas de Amecameca subió videos de los perros rescatados y solicitaron a la población ayuda para denunciar el acto. Además, solicitaron más imágenes sobre el envenenamiento. La asociación calificó la situación como una “masacre”.“Los perritos amecanos no están solos, no permitiremos más MUERTES injustas, queremos y exigimos una explicación al municipio basta de crueldad, de 50 perritos que había sólo están aproximadamente 10”, escribieron en redes sociales.El gobierno local no ha declarado al respecto.Con información de