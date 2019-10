‘Era puro pellejo’, Profeco saca del mercado esta carne de hamburguesa

“Retiramos la de Al Día, pasó el periodo que tenían para debatir los resultados del laboratorio, Pilgrims si lo hizo aunque el problema de Pilgrims era mucho menor, que el de Al Día. Es un porcentaje altísimo de pellejo de pollo que tiene, entonces si quieren hamburguesa de pellejo de pollo ya saben cual comprar”, dijo.

“Es puro colesterol, por el alto porcentaje de pellejo de pollo y vas y compras carne para hamburguesa…y resulta que tendría menos colesterol si fuera de cerdo que de pollo”, afirmó.

Después de que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), realizó el estudio de calidad en carne para hamburguesas, el titular del organismo Ricardo Sheffield Padilla, aseguró que se retiró del mercado la marca Al Día, porque se encontró que el contenido de su producto era de pellejos de pollo.​En el marco de la Reunión Anual de Industriales 2019 (RAI), el representante de la Profeco indicó que el retiro de la marca no es porque haga daño el producto, sino que engañan al consumidor al decir que es pechuga de pollo y no lo es.Dijo que con la marca Piligrims, se encuentran trabajando en el laboratorio de la Profeco para corregir el contenido del producto, bajo esquemas de verificación, por lo que este no se ha retirado.El estudio que realizó el organismo analizó 35 marcas de carne para hamburguesa por posibles etiquetas engañosas, donde algunas se encontró soya y unas más no tenían el contenido que decían las etiquetas.