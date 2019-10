Eran hispanos 4 víctimas de tiroteo

"Respecto a tiroteo en Kansas City estamos en comunicación con las autoridades para determinar si hay mexicanos afectados. Les mantengo al tanto. Apoyo consular ya en el punto", señaló en Twitter.



"Creemos que probablemente sucedió algo en el bar antes'', dijo Tomasic. "Desafortunadamente, se fueron y decidieron llevarlo a otro nivel, regresaron y comenzaron a disparar ''.



"Obviamente siendo un bar a la 1:30, las historias varían mucho '', dijo.



Cuatro personas de origen hispano fueron asesinadas en la madrugada del domingo dentro de un bar en, y otras cinco resultaron heridas, informaron autoridades.Los cuatro hombres que fueron asesinados eran hispanos, pero el oficial Thomas Tomasic dijo que las autoridades no creen que el tiroteo fuera por motivos raciales. El tiroteo ocurrió en un barrio con una gran población hispana.indagaba si alguna de las víctimas era mexicana.Las autoridades estaban buscando el domingo a los dos hombres armados, dijo Tomasic, un portavoz de la Policía. Afirmó que los dos hombres aparentemente habían tenido algún tipo de desacuerdo con las personas dentro del Bar Tequila KC, se fuerony luego regresaron con pistolas.Alrededor de 40 personas estaban dentro del pequeño bar cuando estallaron los disparos alrededor de la 1:30 a.m., dijoTomasic. Los disparos enviaron a las personas a las salidas, y los heridos dejaron rastros de sangre mientras huían. Uno de los heridos estaba tratando de ser trasladado al hospital cuando llegaron las ambulancias."Es un bar bastante pequeño, así que si tienes dos tipos que entran y comienzan a disparar, la gente solo corre, corre donde sea que pueda'', dijo el oficial.Tomasic advirtió que la Policía seguía investigando exactamente lo que sucedió. Dijo que estaban revisando videos de vigilancia y entrevistando a testigos mientras buscaban a los pistoleros.Entre los muertos había un hombre de unos 50 años, otro de unos 30 años y dos de unos 20 años, dijo la policía. Las autoridades no dieron a conocer de inmediato sus nombres.Sin embargo, Juan Ramírez, de Kansas City, Kansas, le dijo a The Kansas City Star que su sobrino de 29 años estaba entre los asesinados. Dijo que su sobrino dejó a un hijo de 6 años y una hija de 4 años."No le deseo esto a nadie", dijo Ramírez.