¿Eres ‘gordo y feo’?, joven explica cómo conseguir novia

“Si no son buenos para hacer ejercicio, toquen un instrumento”, dice el joven en el video.



Conseguir novia o novio puede convertirse en todo un reto para las personas que no son muy sociables, o que por alguna circunstancia no interactúan mucho con otros.Las redes sociales se han convertido en un lugar donde decenas de personas comparten memes que expresan su mala suerte en el amor, sin embargo, un joven parece tener la solución para terminar con esa falta de amor y decidió subir un tutorial con estos consejos.El video incluye lenguaje ofensivo para las personas e incluso algunos usuarios comentan que ver este video hace que les baje la autoestima por la cantidad de insultos que lanza el joven.Bajo el nombre ‘MoggoTV’, este youtuber comenta los cinco puntos que resultan atractivos para una mujer.Una correcta higiene, seguridad al hablar, personalidad, son algunos de los tips que MoggoTV dice en su video.Hasta el momento el material ya tiene más de 100 mil reproducciones y cientos de comentarios.Internet está lleno de tutoriales y consejos para ligar y conseguir novia, pero cuando no hay química entre las dos personas no hay nada que se pueda hacer.Advertencia, el siguiente video contiene lenguaje que podría ser considerado ofensivo y vulgar.