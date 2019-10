¿Eres papá ‘luchón’? Ya tienes derecho a recibir $1,600 de pensión

Ciudad de México.- Si eres papá soltero y te sientes abrumado con todos los gastos que resultan de criar a un niño pequeño, esta nota te interesa.



Recientemente se dio a conocer que los papás podrán recibir hasta mil 600 pesos de pensión gracias al Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras.



El principal requisito es que la persona trabajadora no esté afiliada al IMSS o ISSSTE, porque estas personas ya cuentan con redes de guarderías y programas especiales.



REQUISITOS-



Acudir a la delegación de la Secretaria del Bienestar y presentar los siguientes documentos:



Credencial para Votar expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE)



Clave Única de Registro de Población (CURP)



Tener hijas o hijos con edades entre 1 año y hasta un día antes de cumplir 4 años.



* En caso de que la niña o niño tenga alguna discapacidad, el apoyo se extiende hasta un día antes de cumplir los 6 años de edad.



* Además, en este caso el apoyo es de 3 mil 600 pesos bimestrales por cada niña o niño.



Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.



Una carta donde se compruebe que el padre trabaja o que está estudiando



Una carta que compruebe que no está afiliado al IMSS o al ISSSTE