Es León sublíder y Xolos queda fuera

La Fuerza no acompañó a los Xolos., en los que portó el jersey conmemorativo de Star Wars, ambos en el Estadio Caliente. Hoy perdió 2-1 contra León y así se despidió del Apertura 2019.La Fiera, con goles de Ismael Sosa y Leonardo Ramos de penal, aseguró el subliderato, al llegar a 33 puntos.Tijuana descontó al 89' tras un penal acertado por Camilo Sanvezzo, que se marcó tras la revisión en el VAR.De hecho, apenas al 9' los Xolos ya dejaban espacios y por ello Joel Campbell comandó un contragolpe 3 vs. 2, el cual no fructificó por su mala decisión.al movimiento de Ismael Sosa, cuyo disparo fue ligeramente desviado por Julián Velázquez, lo suficiente para impedir la reacción del guardameta Gibrán Lajud.Tijuana estaba tan acelerado que al 24' perdió la pelota en la salida, pero José Juan Macías perdonó, con un disparo demasiado cruzado. Al 25', el árbitro se apoyó en el VAR para anular el gol del empate, cortesía de Vladimir Loroña, a quien la pelota le pegó en la mano.. Penal que acertó Leo Ramos cuatro minutos después.Frustrado, el mediocampista Leonel Miranda le metió un planchazo a Navarro, por lo cual fue expulsado al 57'.Una lesión del zaguero Andrés Mosquera, al que se le atoró la rodilla al 57', igualó las condiciones ya que León había agotado los cambios. Esa situación le dio cierta vida a Xolos, que sin más que perder se lanzó con todo al ataque, por ello el penal sobre Camilo Sanvezzo y que él mismo acertó, claro, acción que requirió la videorevisión por parte del árbitro Roberto García Orozco.debido a los cambios, lesión y revisión en el VAR, pero el milagro no se consumó., además de que le dio esperanza a varios equipos que pudieron morir esta misma noche.