Es prácticamente inevitable’ aumentar edad de retiro: Esquivel

Debido a la situación económica, fiscal y demográfica por la que atravesamos, será prácticamente inevitable aumentar la edad de retiro en el país. (1/6) — Gerardo Esquivel (@esquivelgerardo) October 10, 2019

El subgobernador del Banco de México (Banxico), Gerardo Esquivel, señaló este jueves que es "prácticamente inevitable" aumentar la edad de retiro en el país."Debido a la situación económica, fiscal y demográfica por la que atravesamos, será prácticamente inevitable aumentar la edad de retiro en el país. Debido a que el monto de las pensiones está en función del ahorro acumulado a lo largo de la vida laboral, no aumentar la edad de retiro solo iría en detrimento del monto de las pensiones que recibirían los trabajadores en el futuro", puntualizó en su cuenta de Twitter.Esquivel mencionó que el no realizar este cambio tendría consecuencias principalmente para las mujeres, ya que sus semanas de cotización e ingresos son menores."Esto afectaría principalmente a las mujeres debido a que ellas cotizan durante menos semanas, tienen menores ingresos y una mayor esperanza de vida. Por lo tanto, sus ingresos acumulados suelen ser menores y deberán ser utilizados durante periodos más largos", explicó.Además, el subgobernador del Banxico comentó que no hacer ese cambio afectaría a toda la base trabajadora en un futuro, además de que incrementaría la carga fiscal para la administración federal."Por ello, si bien no aumentar la edad de retiro (o incluso disminuirla) parecería una alternativa favorable para los trabajadores, esto, a la larga, podría terminar perjudicándolos. Al hacer más difícil generar recursos suficientes para obtener una pensión mínima, esto también aumentaría la carga fiscal para el gobierno", detalló.Para finalizar, Esquivel destacó que se debe discutir el tema, lo cual no significa que se contraponga con tópicos como debatir sobre las comisiones que se cobran por la administración de los recursos para el retiro y el monto de las contribuciones para la seguridad social.