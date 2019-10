Escarabajo recibe nombre de activista sueca Greta Thunberg

Londres.- La activista sueca Greta Thunberg tiene como nuevo homónimo a un pequeño escarabajo recién estudiado, informó este viernes el Museo de Historia Natural de Londres.



El "Nelloptodes gretae" pertenece a la familia Ptiliidae, es de color amarillo pálido y dorado y mide 0,79 milímetros de largo; no tiene alas, pero sí dos antenas de forma similar a una coleta y un hoyo que se encuentra donde deberían estar los ojos.



El científico asociado al Museo Michael Darby eligió el nombre de la adolescente de 16 años de edad porque es “realmente admirador de Greta, es una gran defensora de salvar el planeta y es increíble haciéndolo, así que pensé que esta era una buena oportunidad para reconocer eso”.



La especie pertenece a una colección de escarabajos encontrada en Kenia entre 1964 y 1965 por el entomólogo William Brock; sin embargo, fue examinada hasta hace poco por el doctor Darby, quien explicó que estos insectos no son parásitos y no viven dentro de otras criaturas a pesar de su tamaño.



"Es totalmente apropiado que el hallazgo más reciente sea bautizado con el nombre de alguien que lucha por defender el mundo natural y por proteger las especies vulnerables", comentó el responsable de la colección de escarabajos del Museo de Historia Natural, Max Marclay.



Mientras en Europa se anunció a su homónimo, Thunberg está en Vancouver, en Canadá, donde encabezó una manifestación como cada viernes con el movimiento Fridays For Future.



No es la primera vez que los científicos eligen honrar a alguien al nombrar especies: existe una araña con el nombre científico “Spintharus leonardodicaprioi” por el actor Leonardo Di Caprio y el crustáceo “Gnathia marleyi” por el músico Bob Marley.