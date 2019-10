Escuelas de Saltillo apoyan en sexualidad a estudiantes

Saltillo, Coah.- Mediante ferias de salud es como se acercan especialistas a los jóvenes para abordar temas relacionados con la sexualidad e identidad de género, sin embargo, no se tiene un censo o una estadística de los estudiantes de nivel medio superior que ya manifiestan una identidad de género diferente a la de su nacimiento.



A pesar de esto, Francisco Manuel Osorio, subsecretario de Educación Media Superior, señaló que en las escuelas de nivel bachillerato hay departamentos especializados para atender a los estudiantes que busquen información sobre este y otros temas.



“En cuestión de sexualidad ellos tienen pláticas con gente especializada en el tema para que sepan su identidad, no nada más ese es el tema que pudiera preocupar a lo que es la educación media… En todos los bachilleratos de nuestro estado se tienen departamentos especializados en todos los temas, y este tema no es la excepción; sí hay esa ayuda necesaria para cuando se identifican o que tengan alguna duda los estudiantes”, indicó Osorio Morales.



De acuerdo con datos de especialistas, los jóvenes que cuentan con el apoyo de sus familias comienzan con tratamientos hormonales para cambiar de sexo desde su adolescencia.