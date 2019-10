Espectacular fuga de ex congresista presa en Colombia

La ex, quien estaba detenida por compra de votos, se fugó este martes de prisión cuando estaba en una cita médica en Bogotá. La política, en un escape con tintes cinematográficos que quedó registrado en video, utilizó una soga y descendió abruptamente de un primero piso donde en la acera una moto la esperaba.señaló en Twitter que la política, nacida en Barranquilla en 1976 y representante a la Cámara entre 2014 y 2018, se escapó “durante una cita médica odontológica en un centro médico” en el norte de Bogotá. Merlano fue elegida como senadora para el periodo 2018-2022 pero no asumió el cargo.De acuerdo con las autoridades, el odontólogo que estaba atendiendo a la ex congresita salió de un momento a otro del consultorio y se despidió. Una soldada que custodiaba afuera le preguntó por la reclusa; el dentista le respondió que estaba adentro.“Avanza la investigación”, agregó el Inpec, que no dio más detalles sobre la fuga de Merlano, que estaba recluida desde abril de 2018 en la cárcel El Buen Pastor, de Bogotá.Según medios locales, la ex congresista al parecer se fugó a la salida de la cita médica en una motocicleta de domicilios que la estaba esperando afuera de la Clínica de la Sabana.El diario El Tiempo manifestó que el Inpec pidió ayuda a la Policía para dar con el paradero de la prófuga, por lo cual se desarrolla operativo que incluye el, y las terminales de autobuses, para evitar que salga de la ciudad.En septiembre del año pasado el Consejo de Estado decretó la pérdida de investidura de Merlano por superar los gastos máximos establecidos por la ley para la financiación de campañas electorales.estableció en poco más 884 millones de pesos (unos 252.000 dólares de hoy) el máximo permitido para campañas.Sin embargo, Merlano gastó más de 1.730 millones de pesos (unos 494.000 dólares de hoy) en su candidatura, según las pruebas recogidas por la Fiscalía General.La investigación de esa entidad también señaló que la ex representante a la Cámara pagó más de 6.000 millones de pesos (unos 1,7 millones de dólares de hoy) en votos en la costa Caribe colombiana para las elecciones legislativas de marzo, hecho por el que fue enviada a la cárcel, al igual que el empresario Julio Gerlein, hermano del ex senador Roberto Gerlein.El mes pasado laa 15 años por los delitos de concierto para delinquir agravado, corrupción al sufragante y tenencia ilegal de armas.