Espejos Nocturnos en Estudio Lomelí; mirada a los bajos sentimientos

“Toda la serie de Espejos Nocturnos fue empezada de noche, con la idea de que toda mi inspiración viene de lo nocturno. Siento que es en la noche cuando todos somos nuestra verdadera persona. En cambio en el día, bajo el sol, debemos de ocultarnos, mentir; somos un personaje que tiene una máscara para salir a hacer algo en su día a día, y estás más a la defensiva. Pero en la noche estás tú siendo tú, ahí revelas más tu lado sentimental y emocional.

“Siempre me ha interesado la simbología, porque me críe en un hogar en el que la hechicería y la brujería era muy común, por eso siempre la tuve en mi mente y fue natural ese mundo; siempre tuve las cartas, las veladoras y todo eso a mi al rededor. Pero es ahí cuando me di cuenta que estos símbolos contaban historias. Para mí en la vida y en mi arte la simbología es una fuerza masculina, es activa y sobre todo es terapéutica porque pinto para hacerme bien a mí mismo, es algo más personal. Es un mundo que sólo es mío y en el que no quiero que me digan qué hacer o cómo hacerlo, sino sea algo para liberarme”, comentó.

“Quiero que la gente sólo se sienta muy humana, creo que es en los momentos más vulnerables de tu vida es cuando realmente te sientes más humano y buscas a Dios, a lo divino o a todos esos planos desconocidos, y es por pura necesidad, aquella que te hace no querer sentirte perdido”, concluyó el también videoasta y diseñador.

“La tarea de un artista es mostrar otra visión del mundo, sensibilizar”, sostienejoven artista que encuentra en otras realidades la inspiración para sus pinturas, piezas irreales que muestran a monstruos, seres extraños y deformes, diferentes. Todos ellos en sus reinos personales, los cuales conformanuna serie de 20 pinturas que se exponen desde el sábado enGarcía, quien estudió en la universidad NSCAD de Halifax, en Canadá, lleva en su discurso temas como la inspiración mágica y emocional, caminos que confluyen en el arte.“Para mí estas pinturas reflejan lo que llamo ‘sentimientos bajos’, como la tristeza, melancolía, miedo o ansia. Mi pintura explora eso”, apuntó el originario de Sabinas, Coahuila.El pintor, quien tiene 24 años, se especializó en la materia de Cine, aún así el trabajo pictórico lo ha acompañado en toda su vida, al igual que los asuntos esotéricos como las lecturas del tarot y otras actividades sobrenaturales. Todo eso le abrió un imaginario personal que se alimenta de otras realidades, pero especialmente de los símbolos arcanos que rodean y dotan al mundo de significado.Según explicó a, su oficio como cineasta y diseñador es diferente al de la pintura, ya que este último es un sendero que transita con el objetivo de curarse y entenderse a sí mismo, darse ayuda propia y, si puede, a los demás.El sabinense explicó también que ese puente interior que construye con la pintura es otra forma de comunicarse con el mundo. Según recordó, en su infancia tuvo problemas del habla, lo cual dificultó mucho su comunicación con el resto, pero no solo eso, ya que también existía el hecho de que los demás no comprendían su mentalidad.“Para mí la lucha diaria no fue con el aceptar ese mundo, sino con saber que los demás no pensaban igual, era pensar que había algo mal conmigo. Pero la pintura me ayudó a crear un mundo en el que me siento bien conmigo mismo. Ahí estas emociones tienen una estructura y puedo organizar esas emociones para que tengan un sentido. El dibujo me ayudó a expresar de otra manera aquello que no podía decir con palabras”, detalló.Cada persona es la suma de momentos e intereses, en el caso de García no es distinto, ya que para él “la creación artística y la magia van de la mano, porque en la brujería utilizas símbolos y elementos como plantas o veladoras, pero que tienen un significado que corresponde a la intención que tú le des”.Con esa idea en mente, señala que hay un sendero que confluye y se bifurca en ambos caminos pero que lleva a un único final: la humanidad.“El camino de los artistas, su objetivo o al menos el mío es hacer que la gente sienta diferente. Para mí la importancia del arte es mostrar esos sentimientos agrios y bajos, como se exponen aquí, porque son emociones que la gente intenta tapar y no voltea a verlos, sino que ellos quieren ser felices siempre.