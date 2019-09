Esperan revisiones más exhaustivas no afecten ventas

Eagle Pass, Tx.- A pesar de que oficiales del Departamento de Aduana y Protección Fronteriza en el puerto de Eagle Pass implementaron nuevas medidas de seguridad e inspecciones más exhaustivas en los puentes internaciones para quienes buscan ingresar al lado americano, las ventas en el centro de la ciudad no se han visto afectadas, sin embargo, comerciantes de esta área temen que así suceda.



Pedro Lira, empleado de uno de los negocios ubicados sobre la calle Commercial en el centro de Eagle Pass mencionó que en la última semana, el movimiento de clientes mexicanos fue regular en comparación con otras temporadas, sin embargo, existe el temor de que estas acciones afecten al comercio local.



“Hasta ahorita hemos visto el mismo número de clientes, esta es una temporada muy tranquila porque la gente queda gastada por el regreso a clases, la compra de útiles, uniformes y todo lo de la escuela; son los mismos clientes, estas revisiones no han afectado y esperemos que no afecten, que no bajen las ventas“, dijo.



Lira, quien ha trabajado por más de cinco años en este local agregó que, se han escuchado comentarios de los clientes, quienes aseguran que ahora es mayor el tiempo de espera en los puentes internacionales debido a que los oficiales detienen los automóviles y los inspeccionan en la cajuela, lo cual podría ocasionar que los compradores se desanimen a viajar al lado americano para realizar sus

compras.