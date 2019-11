Esposa de Shumacher rompe el silencio sobre la salud del piloto

Ciudad de México.- A casi seis años del accidente que sufrió Michael Schumacher mientras esquiaba en los Alpes franceses en 2013, el cual lo alejó de los reflectores dejando en un misterio su estado de salud, hoy se han dado pequeñas pistas, pues Corinna, esposa del expiloto de Fórmula 1, rompió el silencio tras hablar sobre su salud y por qué se ha manejado así.



"Estamos haciendo todo lo posible para ayudarle, pueden estar seguros". ¿Y el por qué de todo este silencio? "Solamente estamos siguiendo la voluntad de Michael de mantener en secreto su estado de salud", señaló en entrevista a She’s Mercedes Magazine.



Pocas personas han podido visitar al múltiple campeón en su casa a las orillas del Lago Geneva en Suiza de Gland.



¿Quién ha visto a Schumacher tras el accidente?



Las pocas personas que han podido ver a ex piloto son Jean Todt, presidente de la FIA, su ex compañero en Ferrari, Luca Badoer y el arzobispo Georg Ganswein, quien reveló a la revista Bunte: "Me senté frente a él, lo toqué con ambas manos y lo miré. Su cara, como todos sabemos, es la típica cara de Michael Schumacher; sólo se ha vuelto un poco más rellena".