Esquizofrenia, una intensa experiencia; un pase por la psique

Por: Gibrán ValdézEl director de La Dama de Negro, Rafael Perrín, trae a Saltillo la obra de teatro Esquizofrenia, una propuesta que llenará de terror y angustia el Paraninfo del Ateneo Fuente esta tarde en punto de las 19:00 horas.En entrevista para Zócalo, Perrín explicó que la puesta en escena relata la historia de Emile Tuck, un médico inglés que en 1914 presenta ante sus colegas una ponencia con la cura de la esquizofrenia, conclusiones a las que llegó luego de someterse a vivir como alguien con este padecimiento.Con esto, el histrión y productor pretende sacudir al público saltillense con una historia de drama y terror que guiará a los espectadores a preguntarse qué tan lejos están ellos de este trastorno mental.“A veces me cuestiono ¿y qué pasa si nosotros no somos los que estamos sanos?, ¿qué pasa si resulta que ellos tienen la capacidad de ver una dimensión que nosotros no tenemos la capacidad de ver?, por eso el objetivo es darnos cuenta de que estamos a milímetros de estar en una situación apremiante”, precisó.Entre las peculiaridades de Esquizofrenia, Rafael Perrín destacó la sorpresa de adentrarse a la maravillosa complejidad del cerebro humano y cómo una pequeña distorsión en este órgano vital implica un cambio de realidad y de dimensiones que a veces resultan inexplicables.“Al mismo tiempo, con esta situación tan densa y escalofriante el público dejará de ser un espectador para formar parte íntegra del espectáculo”, enfatizó el actor y mencionó que el involucramiento de los asistentes será como colegas del prestigioso Emile Tuck, quienes estarán presenciando la ponencia de la cura de este trastorno, pero conforme avanza la puesta en escena se darán cuenta de cómo el experimento del siquiatra se va saliendo de control.De esta forma los espectadores comenzarán a vivir la angustia de la enfermedad mientras sienten y se dan cuenta de que todos están vulnerables a caer en esta terrorífica situación debido a que en la trama se exponen algunos elementos de la sintomatología de la esquizofrenia.“Eso, de alguna manera te pone en estado de alerta, porque es lo terrorífico, que adquiere una actualidad no solo en lo que le puede pasar a alguien más, sino en lo que te puede pasar a ti”, argumentó.La obra que hoy llega a la capital de Coahuila se estrenó el 19 de enero de 2017 en el Foro Shakespeare en la Ciudad de México.Esquizofrenia es un texto de Mauricio Pichardo, situado en 1914 en medio de un ambiente de locura y realidad con la que Rafael Perrín intentará seducir al público de la localidad.Lo anterior no es un hecho aislado ni fortuito, pues el actor decidió entrar en personaje a fondo, para lo que ingresó de incógnito a un hospital siquiátrico para convivir con un grupo de pacientes en tratamiento de esquizofrenia, tal como sucede en la trama.“Fue muy fuerte pero afortunadamente la medicina ha mejorado mucho, los hospitales ahora tienen unas atenciones espectaculares para los pacientes”, señaló.Para finalizar, Rafael Perrín detalló que durante la semana se develó una placa conmemorativa por los 25 años de La Dama de Negro, una puesta en escena que visita toda la República Mexicana desde el 17 de febrero de 1994.“No hay viernes, sábado o domingo que no se presente y con Esquizofrenia quiero crear esta nueva tradición con una propuesta donde el público viva estas situaciones intensamente en un espectáculo de sicoterror muy conmovedor”, afirmó.No te la pierdasEsquizofrenia(Espectáculo de psicoterror)Hoy, a las 19:00 horasParaninfo del Ateneo FuenteEntradas: 540 planta baja, 435, planta alta