Está Alan listo para lo que sigue

“No puedo apuntar el dedo hacia nadie, sobre todo hoy en día ya dices algo y se arma un desma... Si tuviera las pruebas en la mano, te diría ‘me consta’, pero no puedo decir nada. Lo único que te digo es que sí fue así, pues ¡qué poca!”, expresó Alan.

“Gracias a Dios, las cosas han cambiado, lo rico es que ya dices ‘surgió esta propuesta, hay este plan’, ya no hay una imposición. Yo me siento tranquilo y en confianza de decirles ‘a mí me late o no me late, no le entro’”.

Si robaron o no a sus integrantes, es un tema del queno tiene pruebas, lo que recuerda es que al inicio delos chicos fueron explotados.Sin hacer señalamientos directos, el cantante, quien participó en el realitydisfrazado de Minotauro, comentó que fue tanto el trabajo que les agendaban que no tenían días libres.Al cuestionarle si el grupo fue robado cuando todos sus integrantes eran muy jóvenes, dijo no tener pruebas.“Hubo momentos que a nuestra edad sí decíamos ‘no puede ser que no tengamos ni un solo día libre’. Esa parte de exprimirnos al máximo por supuesto que la vivimos, no teíamos tiempo libre jamás”.Durante esa etapa en la que Magneto se colocó como una de las máximas exponentes boy bands en México, estaba representado por Toño Berúmen.“A esta edad, todos cuarentones, obviamente sería el colmo que nos pasaran estas cosas”.Actualmente Magneto está de gira con los 90s Pop Tour que nuevamente se presentará en la Arena Monterrey el 11 de diciembre.Tras su participación en ¿Quién es la Máscara?, a Alan le quedaron ganas de seguir explorando en la música como lo hizo en el reality.