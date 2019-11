Ésta es la fábula que AMLO recomienda leer sobre elección de gobernantes

Aquí no hay la más mínima oportunidad para los Huertas, los Francos, los Hitler o los Pinochet. El México de hoy no es tierra fértil para el genocidio ni para canallas que lo imploren.



Por cierto, les recomiendo leer la fábula de Esopo «Las ranas pidiendo rey». pic.twitter.com/s3Jd77heM4 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) November 2, 2019

Las ranas pidiendo rey es una fábula de Esopo que el presidenterecomendó leer para recordar que la mayoría de mexicanos lo respalda y no permitiría un golpe de Estado o dictaduras.Aquí te decimos qué dice la fábula del antiguo escritor griego a la que López Obrador hace referencia para enmarcar la postura de susy con la que asegura no hay la "más mínima oportunidad" en su gobierno para personajes comoCansadas las ranas del propio desorden y anarquía en que vivían, mandaron una delegación a Zeus para que les enviara un rey.Zeus, atendiendo su petición, les envió un grueso leño a su charca.Espantadas las ranas por el ruido que hizo el leño al caer, se escondieron donde mejor pudieron.Por fin, viendo que el leño no se movía más, fueron saliendo a la superficie y dada la quietud que predominaba, empezaron a sentir tan grande desprecio por el nuevo rey, que brincaban sobre él y se le sentaban encima, burlándose sin descanso.Y así, sintiéndose humilladas por tener de monarca a un simple madero, volvieron donde Zeus, pidiéndole que les cambiara al rey, pues éste era demasiado tranquilo.Indignado Zeus, les mandó una activa serpiente de agua que, una a una, las atrapó y devoró a todas sin compasión.La moraleja de esta fábula afirma que es mejor elegir a un gobernante sencillo y honesto en lugar de uno muy emprendedor, pero malvado o corrupto.A través de redes sociales, el Presidente destacó que Francisco I. Madero no tenía una base social que lo protegiera y lo respaldara, tal como ocurre en el proceso de transformación que él encabeza, pues una mayoría "libre, consciente, justa y amante de la legalidad y de la paz" le ha mostrado su apoyo.