Está Héctor Herrera para titular en juego frente al Granada

Ciudad de México.- Tal parece que poco a poco Héctor Herrera se ha ido ganando la confianza de Diego Simeone en el Atlético de Madrid, pues el mexicano apunta para ser titular en el juego frente alGranada.



El azteca tendría una nueva oportunidad de sumar minutos en el nuevo estadio de Los Cármenes, pues junto con Fernando Llorente volvería a trabajar en el medio campo, dio a conocer el diario español AS.



Cabe recordar que esta dupla no es nueva para el Cholo, pues en el juego frente al Alavés la probó por primera vez, aunque a la mitad del partido dio descanso al español para que ingresara Thomas.



El argentino, que aún no cuenta con equipo completo tras la Fecha FIFA.