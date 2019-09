Estaba internado en clínica; desapareció y ahora su familia lo busca

Gómez Palacio, Dgo.- Después de haber ingresado por un ataque de crisis severa de ansiedad a la Clínica 46 de Gómez Palacio el cinco de septiembre, los familiares de Juan Manuel Guerrero Carreón de 30 años de edad, dejaron de saber de él la mañana del pasado sábado, cuando después de pedir agua supuestamente abandonó el hospital.



Al encontrarse un familiar cuidando de Juan Manuel, de inmediato dio aviso a su esposa quien pidió al coordinador del Seguro Social, revisar las cámaras para saber cómo su marido había salido del hospital, pero según explicó no le fue permitido ver las grabaciones, además señaló que los guardias de seguridad no se percataron de los hechos.



Desesperada, Erika interpuso una denuncia por desaparición en la Vicefiscalía de Durango, pues hasta la fecha no sabe de su paradero.



Quienes tengan información acerca de la persona que sale en pantalla, pueden comunicarse al teléfono 8715094320 ya que su esposa e hijos lo buscan desesperadamente.



Con información de Telediario