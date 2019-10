Estábamos entre la espada y pared: SAT

"Nosotros como funcionarios estábamos entre la espada y la pared. Creemos que el secreto fiscal en todo momento se protegió, por eso el litigio fue tan largo y fue tan arduo, por eso fue incluso una orden ejecutoria de amparo que debía de cumplirse", expuso.

El Servicio de Administración Tributaria () ha buscado siempre salvaguardar el, sin embargo, también defiende la transparencia en las acciones del Gobierno, sostuvo, titular del organismo.La funcionaria se refirió a la publicación de las listas de losen el periodo de enero de 2007 a mayo de 2017 y que dejaron en evidencia a empresas y personas beneficiadas con ello.Ríos-Farjat agregó que luego de que el reclamante de la información, Fundar, obtuviera dicha lista por parte del SAT, dicho organismo concluyó su labor.Legisladores depidieron a la presidenta de ese partido,, aclarar el perdón fiscal que obtuvo en 2013 por 16.4 millones de pesos.La organizacióndifundió el listado de los créditos fiscales otorgados por el SAT durante las gestiones de Felipe Calderón y Enrique Peña, donde sobresalió la condonación a la morenista.El vocero de ese partido en el Senado, Salomón Jara, pidió a la dirigente explicar los motivos de ese perdón fiscal."¿Qué empresa, qué persona puede tener autoridad moral y política o respetabilidad si no lo explica al pueblo?", planteó el legislador oaxaqueño.Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena, coincidió en que para dirigir el partido hay que tener autoridad moral."Yo pienso como el presidente Andrés Manuel López Obrador: para tener autoridad política hay que tener autoridad moral", manifestó.En su defensa, Polevnsky argumentó que el adeudo fue generado por un, quien no tramitó su cambio de régimen fiscal de persona física con actividades empresariales al de asalariada, cuando fungió como senadora entre 2006 y 2012.Cuestionado sobre la condonación de impuestos en Gobiernos pasados a la dirigente de Morena, López Obrador afirmó que eran condiciones legales.Aseguró que cuando él tomó el Gobierno, hasta que decidió terminarlas."Eran condiciones toleradas, eran hechos tolerados, les diría yo, legales, estaban establecidos en la ley, se aplicaban estas medidas de manera legal, en Hacienda."Es más cuando llegamos nosotros pasaron unos meses se seguían dando condonaciones hasta que dijimos 'se acaba esto', porque había ese marco legal, o sea que lo permitía y también esa concepción, esa voluntad política que lo permitía", refirió.Las condonaciones fiscales otorgadas durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto no fueron eficaces para aumentar la recaudación y en cambio sí favorecieron a los contribuyentes con mayores posibilidades económicas, consideró ayer Haydeé Pérez Garrido, directora de Fundar.Tras conocerse la información, Felipe Calderón emitió un comunicado en el que aseguró que los adeudos fiscales otorgados en su Administración habían formado parte de un programa para recuperar la cartera vencida, el cual fue autorizado por el Congreso al aprobar la Ley de Ingresos de la Federación 2007.Sin embargo, Pérez Garrido dijo que, de acuerdo con la, los programas de recuperación de cartera vencida tanto en el sexenio de Calderón como en el de Peña Nieto consiguieron una baja recaudación, por lo que están lejos de haber sido exitosos.